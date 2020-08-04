Украина стала меньше "кормить" страны Европы

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Несмотря на то что Украина достигает успехов в экспорте зерновых, в январе-июне оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом уменьшился на 5,1%, до 4,6 млрд долларов. Из этой суммы 3 млрд долларов пришлось на экспорт, а 1,6 млрд долларов – на импорт.
Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра “Институт аграрной экономики”, член-корреспондент НААН Николай Пугачев.
При этом он отметил, что уменьшение экспорта и увеличение импорта привели к снижению положительного для Украины сальдо в 1,4 млрд долларов.
“Крупнейшими торговыми партнерами для Украины в ЕС остаются шесть стран – Нидерланды, Польша, Испания, Италия, Германия и Франция. Их совокупная доля составляет около 75% оборота взаимной торговли сельскохозяйственными товарами” , – отметил эксперт.
По его словам, основные объемы поставок в Евросоюз Украина обеспечивает за счет зерновых (1088 млн долларов) и масличных (145 млн долларов) культур, а также масел и жиров (957 млн долларов), остатков и отходов пищевой промышленности (227 млн долларов).
С начала 2020 года украинские экспортеры полностью использовали годовые квоты на мед, ячменную крупу и муку, обработанный крахмал, консервированные томаты, яблочный и виноградный соки.
В импорте в Украину из европейских государств отсутствует четко выраженная товарная структура, подчеркнул Пугачев. В большей степени осуществляется закупка табачных изделий (130 млн долларов), продуктов для кормления животных (106 млн долларов), алкогольных напитков (130 млн долларов), различных пищевых продуктов, в т.ч. экстрактов кофе, чая, соусов (150 млн долларов) и молочных продуктов (131 млн долларов). Как сообщалось, последние стали особенно популярными в Украине.
“Хотя в целом для Украины показатели внешней торговли сельскохозяйственной продукцией с Евросоюзом в первом полугодии 2020 ухудшились, это не является критичным. Ведь в 3-м и 4-м кварталах вероятны заметные сдвиги в ее объемах, продиктованные урожаем в новом сезоне”, – заключил Пугачев.
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