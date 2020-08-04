Аэропорт Борисполь нарастил пассажиропоток почти в 7 раз

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Аэропорт Борисполь в июле 2020 года нарастил пассажиропоток почти в 7 раз по сравнению с июнем до 328,7 тыс. человек.
Об этом передает avianews.com со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Сообщается, что это произошло на фоне постепенного наращивания числа регулярных и чартерных рейсов из Киева как по внутренним, так и международным направлениям. Рейсы с туристами возобновлены в Болгарию, Турцию, Египет, Черногорию и Хорватию.
“Однако по сравнению с июлем 2019 года падение пассажиропотока в аэропорту Борисполь составило 79,8%.
Международными рейсами в июле 2020 года воспользовалось 284,9 тыс человек, внутренними – 43,8 тыс человек, что на 81,2% и 60,4% меньше по сравнению с июлем 2019 года”, – говорится в сообщении.
Для сравнения, международный пассажиропоток в июне 2020 года в аэропорту Борисполь составил 39,1 тыс человек, внутренний – 9,3 тыс человек.
Число рейсов за 7 месяцев 2020 года в аэропорту Борисполь составило 25 370, что на 59,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 21 776 рейсов были международные (-59,9%), 3594 рейса – внутренние (-53,6%).
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