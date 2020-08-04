НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты

Национальный банк разрешил принимать и передавать изношенные банкноты для исследования в НБУ не только уполномоченным банкам, но и всем другим украинским банкам.

Об этом сообщается на сайте регулятора. Постановление вступает в силу с 1 сентября.

“Национальный банк Украины улучшил взаимодействие банков с клиентами – физическими и юридическими лицами – во время работы с наличными”, – говорится в сообщении.

Что изменил регулятор:

уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот;

определил, что принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в Центральный банк могут не только уполномоченные банки, но и все другие украинские банки;

распространил на инкассаторские компании требования, которые ранее выполняли только банки и касающиеся изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в Национальный банк, а также изъятия и передачи банкнот, закрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы;

ввел новое требование по организации и проведению банками и инкассаторскими компаниями учебных мероприятий с целью повышения уровня знаний работников, работающих с наличными, признаков подлинности и платежности банкнот (монет) национальной валюты;

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отменил норму о рассылке банкам Национальным банком плакатов и буклетов с описанием банкнот (монет), поскольку на страницах официального Интернет-представительства регулятора размещается их электронная версия.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины с 11 марта начал отправлять гривневые банкноты на двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса.

По данным НБУ , чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца – номиналом 500 гривен (2006 года) и 100 гривен (2005 года).

Имеющиеся на банкнотах гривны элементы защиты позволяют выявлять поддельные денежные знаки даже при внимательном визуальном и тактильном контроле без применения специальных детекторов.

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