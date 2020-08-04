Межбанк: предложение активно превышало спрос

Как и подобает последнему дню рабочей недели – пятница на валютном межбанке прошла достаточно активно в первой половине дня и уже очень вяло во второй. До обеда основная часть клиентов спешила закрыть свои сделки, а после него на рынке остались лишь небольшие запоздавшие игроки и спекулянты.

Предложение активно превышало спрос, что позволило НБУ выйти на торги в середине дня с интервенцией по выкупу доллара по 27,63 гривен. Этим регулятор с одной стороны – пополнил резервы, а с другой – удержал курс американской валюты от более серьезного проседания к цели в 27,50 гривен к концу сессии.

Как мы и предупреждали – “учудил” евро, который после 15 часов по Киеву резко обвалился на международных рынках относительно доллара. И на момент написания статьи кросс-курс пары евро/доллар находится на отметке порядка 1,1759 доллара, хотя еще в начале дня находился на уровне около 1,1840.

Такое проседание котировок евровалюты – следствие реакции рынков на новость о позитивных сдвигах по занятости в США, а также желании части спекулянтов зафиксировать прибыль от резкого укрепления евро последних дней с выходом опять в доллар. Это все немедленно отразилось как на мировых котировках евровалюты, так и на украинском межбанке – где евро к концу дня подешевел до 32,4907/32,5142 гривен.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 27,68/27,71 доллар к 11 часам подешевел до 27,66/27,68 гривен и до 27,63/27,65 гривен к 12:00. Уровень этих котировок с небольшими отклонениями продержался почти до 15 часов, а НБУ достаточно долго выкупал доллар по 27,63 гривны, чем у удерживал его от дальнейшего падения.

После ухода регулятора и снижения деловой активности к концу дня – доллар просел до 27,60/27,62 уже до самого закрытия торгов.

Главные события 7 августа на межбанке:

Доллар подешевел с утренних 27,68/27,71 гривен до 27,60/27,62 к концу дня;

НБУ выходил на межбанк с интервенцией по покупке доллара по 27,63 гривен и по наблюдениям участников рынка купил порядка $20 млн;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,6566 гривен, а официальный на 10 августа установлен на отметке 27,6486 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,63 / 27,65

евро – 32,64 / 32,66

российский рубль – 0,3752/ 0,3759

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