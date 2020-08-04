К 5G будут подключены даже деревья

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Ученые планируют подключать деревья к 5G. Таким образом специалисты надеются проводить более качественный анализ состояния лесов.
Как стало известно, группа ученых из немецкой Высшей школы прикладных наук Остфалия прямо сейчас занимается созданием различных способов применения 5G в лесном хозяйстве. Судя по имеющимся данным, эксперты склоняются к оснащению деревьев специальными сенсорами, которые будут следить за их состоянием.
“Каждое дерево будет в этом случае рассказывать нам в режиме реального времени, как у него идут дела. Хватает ли ему влаги? Или ее слишком много? Не слишком жарко? Нет ли признаков появления короедов? Как себя чувствует корневая система? Какой вокруг дерева воздух?”, – рассказал профессор Андреас Лигоки.
Подобные сенсорные системы также могут быть полезны и в сфере деревообработки. Так, например, автоматизированные системы на ходу смогут понимать, какого качества материал в руках у машины для рубки леса, после чего без участия человека сортировать все собранное сырье.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рынок труда оживает: эксперт рассказала, какие работники нужныВчера, 11:05 - 12997 5
Tesla контролирует почти треть глобального рынка электромобилейВчера, 20:00 - 404 3
В "Нафтогазе" прогнозируют повышение цены на газ осеньюВчера, 12:14 - 2665 2
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1151 1
Договор с банком. На что обращать внимание, чтобы не получить неоправданный четырехкратный долгВчера, 09:00 - 3463 1
Рынок труда оживает: эксперт рассказала, какие работники нужныВчера, 11:05 - 12997 5
Зависит от цели: банкир рассказала, покупать ли доллары и во что вложить деньгиВчера, 10:03 - 10721
Договор с банком. На что обращать внимание, чтобы не получить неоправданный четырехкратный долгВчера, 09:00 - 3463 1
В "Нафтогазе" прогнозируют повышение цены на газ осеньюВчера, 12:14 - 2665 2
Социологи исследовали причины безработицы людей с высшим образованиемВчера, 18:42 - 2304
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 540 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1151 1
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 777
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 940
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 786 1