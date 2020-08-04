К 5G будут подключены даже деревья

Ученые планируют подключать деревья к 5G. Таким образом специалисты надеются проводить более качественный анализ состояния лесов.

Как стало известно, группа ученых из немецкой Высшей школы прикладных наук Остфалия прямо сейчас занимается созданием различных способов применения 5G в лесном хозяйстве. Судя по имеющимся данным, эксперты склоняются к оснащению деревьев специальными сенсорами, которые будут следить за их состоянием.

“Каждое дерево будет в этом случае рассказывать нам в режиме реального времени, как у него идут дела. Хватает ли ему влаги? Или ее слишком много? Не слишком жарко? Нет ли признаков появления короедов? Как себя чувствует корневая система? Какой вокруг дерева воздух?”, – рассказал профессор Андреас Лигоки.

Подобные сенсорные системы также могут быть полезны и в сфере деревообработки. Так, например, автоматизированные системы на ходу смогут понимать, какого качества материал в руках у машины для рубки леса, после чего без участия человека сортировать все собранное сырье.