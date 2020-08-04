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Toshiba навсегда покидает рынок ноутбуков

Toshiba навсегда покидает рынок ноутбуков

Toshiba официально объявила о завершении своей 35-летней карьеры в качестве производителя портативных ПК. За это время компания зарекомендовала себя как создатель «первого в мире ноутбука для массового рынка» и популярной серии лэптопов Satellite.

Вендор заявил о полном поглощении соответствующего подразделения другой компанией и прекращении выпуска устройств под собственным брендом.

В июне 2018 года 80,1% акций Toshiba Client Solution перешли в распоряжение компании Sharp — начиная с января 2019-го фирменные ноутбуки стали производиться под брендом Dynabook. Наконец, 30 июня текущего года окончилась процедура поглощения Toshiba концерном Sharp, а Dynabook стала полноценной «дочкой» японского производителя.

Согласно пресс-релизу Toshiba, все новые модели ноутбуков, разработанные инженерами вендора, в дальнейшем будут выходить на рынок под брендом Dynabook, а сама компания завершает деятельность в этом сегменте. Причины прекращения выпуска лэптопов производитель не сообщает — по мнению экспертов, Toshiba не выдержала конкуренции, уступив пальму первенства Lenovo, HP и Dell.

По материалам 4PDA
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