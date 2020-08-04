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Карантинные зоны в Украине: обновленный список

Карантинные зоны в Украине: обновленный список

В Украине обновили карантинные зоны. Речь идет о “зеленой”, “желтой”, “оранжевой” и “красной” зонах.

Об этом свидетельствуют данные с интерактивной карты по разделу Украины на карантинные зоны.

Из “красной” зоны были исключены Луцк и Тернополь. Сейчас они находятся в “оранжевой” и “зеленой” зонах соответственно.

В “красную” зону вошли Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.

В “оранжевую” зону попали Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ровенский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

“Желтая” зона включает Прилуки и Нежин (оба города в Черниговской области). При этом исключили из зоны Хмельницкий, Винницу и Новоград-Волынский.

Остальные города и районы, в частности и Киев, находятся в “зеленой” зоне.

В регионах “красной” зоны вводится запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе и ресторанов.

По материалам Finance.UA
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