Совет НБУ планирует сохранить гибкий курс гривны к доллару

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Совет Национального банка Украины одобрил дорожную карту подготовки и презентации проекта Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. Основные принципы будут сохранены.
Об этом сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в FACEBOOK.
Как отметил Данилишин, Совет НБУ сделал заявление относительно текущего момента, в котором говорится о том, что в СМИ распространяются сообщения о возможном сворачивании реформы финансового сектора и появлении угроз независимости НБУ в связи со сменой его руководства.
“В связи с этим Совет НБУ ответственно заявляет, что и Совет, и обновленный состав правления НБУ будут всячески отстаивать институциональную независимость Национального банка и неизменность курса на проведение реформ, необходимых для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в государстве”, – говорится в заявлении.
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Согласно сообщению, основные цели и принципы деятельности НБУ, заложенные в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2020 год, остаются неизменными: приоритетом монетарной политики остается обеспечение ценовой и финансовой стабильности, содействие экономическому росту, политика инфляционного таргетирования, гибкого обменного курса, выполнение мероприятий по реформированию финансовой системы, в том числе предусмотренных сотрудничеством с МВФ, другими международными финансовыми организациями и институтами ЕС.
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В Совете НБУ также заявили, что “политически мотивированные заявления о возможности нарушения принципа независимости НБУ являются необоснованными и несут угрозу нарушения макрофинансовой стабильности и разбалансирования финансовых рынков, что является недопустимым для страны, экономика которой находится в состоянии кризиса”.
“Убеждены, что в этот период вместо политической игры на ослабление страны мы должны объединять свои усилия ради достижения лучших результатов в реализации важных для страны реформ”, – говорится в заявлении.
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