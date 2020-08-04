Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $100 миллиардов

Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд после того, как акции Facebook выросли более чем на 6,6% после запуска компанией конкурента TikTok, видеоприложения Reels.

Как сообщает Bloomberg, 36-летний Цукерберг присоединяется к другим технотитанам Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу, которые единственные в мире сейчас владеют состояниями свыше $100 млрд. Богатство Цукерберга во многом объясняется его 13-процентной долей в Facebook.

Издание сообщает, что основатели крупнейших технологических компаний в Соединенных Штатах наслаждаются ошеломляющим накоплением богатства в этом году, поскольку пандемия коронавируса удерживает все больше людей в сети, хотя экономика США сокращается быстрыми темпами. Цукерберг в этом году заработал около $22 млрд долларов, а Безос – более $75 млрд.

Пять крупнейших технологических компаний США – Apple, Amazon.com, Alphabet, Facebook и Microsoft – сегодня имеют рыночные оценки, эквивалентные примерно 30% валового внутреннего продукта США, что почти вдвое превышает их оценки на конец 2018 года.