Национальный банк назначил нового заместителя главы

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Совет Национального банка Украины в ходе заседания 7 августа 2020 года назначил заместителем главы Национального банка Алексея Шабана. Соответствующую кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету Национального банка глава Национального банка Кирилл Шевченко.
Об этом сообщает пресс служба Нацбанка.
“Алексей Шабан – опытный и знающий профессионал. Его кандидатура – наиболее удачная, поскольку сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с самой разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора. Уверен, он приумножит достижения регулятора в плоскости развития безналичных расчетов и сможет способствовать развитию инновационности финсектора и увеличению доступности финансовых услуг для украинцев”, – прокомментировал назначение глава НБУ.
На этой должности он будет отвечать за деятельность блока “Платежные системы и денежное обращение».
Алексей Шабан с февраля 2020 года работает директором Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины. В частности, за это время команде центробанка удалось:
Фото: НБУ
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