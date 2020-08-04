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Национальный банк назначил нового заместителя главы

Национальный банк назначил нового заместителя главы

Совет Национального банка Украины в ходе заседания 7 августа 2020 года назначил заместителем главы Национального банка Алексея Шабана. Соответствующую кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету Национального банка глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Об этом сообщает пресс служба Нацбанка.

“Алексей Шабан – опытный и знающий профессионал. Его кандидатура – наиболее удачная, поскольку сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с самой разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора. Уверен, он приумножит достижения регулятора в плоскости развития безналичных расчетов и сможет способствовать развитию инновационности финсектора и увеличению доступности финансовых услуг для украинцев”, – прокомментировал назначение глава НБУ.

На этой должности он будет отвечать за деятельность блока “Платежные системы и денежное обращение».

Алексей Шабан с февраля 2020 года работает директором Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины. В частности, за это время команде центробанка удалось:

  • запустить коммерческую модель использования Системы Bank ID НБУ и расширить круг ее участников;
  • внедрить работу Системы электронных платежей Национального банка в почти круглосуточном режиме 23/7;
  • создать основу для развития финтеха благодаря разработке и утверждению Стратегии развития финтеха в Украине до 2025 года.


Фото: НБУ

Справка Finance.ua:

  • До работы в Национальном банке Алексей Шабан проработал более 24 лет в ПриватБанке.
  • С 2018 года он был членом Правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса. С тех пор и до прихода в Национальный банк Алексей Шабан возглавлял направление розничного бизнеса ПриватБанка и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов, в том числе через дистанционные каналы.
По материалам Finance.UA
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