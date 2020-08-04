Дополнительный отпуск за вредные условия: когда и как предоставляется

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Работникам, которые работают на электронно-вычислительных и вычислительных машинах, дополнительный отпуск за вредные условия труда законодательством не предусмотрен.
Об этом сообщила главный государственный инспектор отдела по вопросам экспертизы условий труда Управления Гоструда в Кировоградской области Наталья Пащенко.
“Работники, независимо от наименования должностей и профессий, работающие на электронно-вычислительных и вычислительных машинах (в том числе на персональном компьютере) и для которых продолжительность ежегодного отпуска не определена другими нормативно-правовыми актами, имеют право на дополнительный отпуск за особый характер труда при соблюдении вышеупомянутых условий”, – говорится в сообщении.
Кто имеет право на дополнительный отпуск за особый характер труда:
Продолжительность отпуска:
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Расчет времени:
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