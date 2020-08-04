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Дополнительный отпуск за вредные условия: когда и как предоставляется

Дополнительный отпуск за вредные условия: когда и как предоставляется

Работникам, которые работают на электронно-вычислительных и вычислительных машинах, дополнительный отпуск за вредные условия труда законодательством не предусмотрен.

Об этом сообщила главный государственный инспектор отдела по вопросам экспертизы условий труда Управления Гоструда в Кировоградской области Наталья Пащенко.

“Работники, независимо от наименования должностей и профессий, работающие на электронно-вычислительных и вычислительных машинах (в том числе на персональном компьютере) и для которых продолжительность ежегодного отпуска не определена другими нормативно-правовыми актами, имеют право на дополнительный отпуск за особый характер труда при соблюдении вышеупомянутых условий”, – говорится в сообщении.

Кто имеет право на дополнительный отпуск за особый характер труда:

  • работники, работающие на электронно-вычислительных и вычислительных машинах, к которым относится и персональный компьютер.

Продолжительность отпуска:

  • до 4 календарных дней;
  • конкретная продолжительность таких отпусков устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от времени занятости работника в этих условиях;

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  • такой отпуск предоставляют пропорционально фактически отработанному времени.

Расчет времени:

  • в расчет времени, дающего право работнику на такой отпуск, засчитываются дни, когда он фактически был занят на работах с особым характером труда не менее половины продолжительности рабочего дня, установленного для работников этих производств, цехов, профессий, должностей.

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По материалам Finance.UA
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