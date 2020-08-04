Sony анонсировала беспроводные наушники WH-1000XM4

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Как и ожидалось, компания Sony официально анонсировала новую модель своих беспроводных наушников Sony WH-1000XM4. Благодаря недавней утечке рекламного видео с основными функциями и возможностями новинки удалось ознакомиться заранее. Так что Sony осталось лишь дополнить некоторые технические пробелы и назвать цену.
В наушниках Sony WH-1000XM4 используется тот же процессор Q1N, что и в модели предыдущего поколения. Вместе с тем, компания заявляет, что инженеры обновили чип Bluetooth аудио системы. Теперь он способен анализировать музыку и окружающие звуки 700 раз в секунду. Кроме того, были улучшены алгоритмы обработки. Благодаря комбинации обновлённого чипа и улучшенных алгоритмов наушники более эффективно обрабатывают звуки голоса и среднего частотного диапазона. Встроенная батарея обеспечивает до 30 часов работы без подзарядки (с активированной функцией шумоподавления).
В наушниках Sony WH-1000XM4 используются 40-миллиметровые динамики и 5 микрофонов. Упоминается новая технология захвата звука, что позволит улучшить качество передачи голоса во время телефонных разговоров. В устройстве появилась новая функция Speak to Chat, которая автоматически приостанавливает воспроизведение музыки в том случае, когда пользователь начинает говорить с кем-либо. Благодаря этому он будет хорошо слышать собеседника, не прибегая к органам управления. После завершения беседы наушники также автоматически возобновят проигрывание.
Благодаря ПО Sony DSEE Extreme пользователю будет доступна функция улучшения звука в зависимости от жанра музыки и типа инструмента. Также упоминается поддержка режима окружающего звучания и персонализированных звуковых настроек на основании местоположения пользователя. Наушники поддерживают возможность использования виртуальных помощников Alexa и Google Assistant. Дополнительно сообщается о поддержке функции Multipoint, которая позволяет наушникам подключаться к двум устройствам одновременно.
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