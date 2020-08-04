Межбанк: эффект окончания недели сыграет свою роль

Пятница на валютном рынке пройдет достаточно динамично в первой половине дня и достаточно спокойно – во второй.

Основная причина – эффект окончания недели, который обычно снижает деловую активность клиентов. Многие компании-покупатели, если их не поджимает время по оплате валютных контрактов – предпочитают перед выходными разместить имеющуюся у них гривну на короткие депозиты в банке, чтобы уже с начала следующей недели начать проводить свои валютные операции, заработав проценты за субботу-воскресенье.

Поэтому сегодня все желающие купить валюту и закрыть свои валютные сделки – активно поработают в первой половине дня, чтобы успеть и проплатиться, а во второй половине сессии – на торгах останутся лишь немногие запоздавшие клиенты и спекулянты с небольшими объемами операций. Подпирать время будет и продавцов – им нужно успеть продать валютную выручку в первой половине дня и провести свои гривневые расчеты перед выходными. Поэтому все основные операции на межбанке пройдут до обеда.

Кроме этого, снова будут замечены и нерезиденты, которые почти ежедневно покупают сейчас валюту за счет гривны, полученной от погашений ОВГЗ, а также “дочки” иностранных компаний с покупкой валюты под репатриацию дивидендов. В моменты выходов этих игроков – реальные продавцы и спекулянты традиционно будут стараться подтянуть котировки повыше.

Учитывая фактор окончания недели – основным способом заработка для спекулянтов сегодня будут : 1) формат торговли валютой “в две стороны”; 2) игра на разницах наличного и безналичного курсов; 3) операции с евро, который из-за продолжения валютных ралли по паре евро/доллар на международных рынках – остается очень привлекательным для игры как на внешних, так и на украинском рынках.

Общий курсовой тренд на торгах 7 августа по-прежнему будет формировать поведение крупных игроков и их курсовые задачи. На этой неделе Нацбанку всего один раз (в среду 5 августа) удалось пополнить свои резервы и лишь на $20 млн, поэтому при благоприятной возможности – регулятор постарается сегодня еще продолжить выкуп доллара на торгах для пополнения ЗВР.

Большинство обменников банков и финкомпаний продолжат работать в формате “ с оборота” со спредом между покупкой продажей по доллару в 15-25 копеек и по евро – в 20-30 копеек. Значительного спроса на наличную валюту у населения сейчас нет и поэтому особого давления на курс гривны со стороны наличного рынка в настоящее время не наблюдается. Курсы обменок сейчас остаются заложниками поведения безналичной валюты на межбанке.

Котировки межбанка по прогнозу на 7 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,57 – 27,85 гривен, евро – коридор 32,53 – 33,05 гривен.

На наличном рынке курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,40 – 27,95 гривен, евро – коридор 32,33 – 33,10 гривен.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,45-27,58 и продажа 27,74 -27,90 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,55 -27,63 гривен и продажа 27,67-27,70.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,67 / 27,69

евро – 32,82 / 32,83

российский рубль – 0,3772 / 0,3779

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1873 / 1,1875

Курсы валют на Межбанке

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