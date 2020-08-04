С начала года Нацбанк утилизирует более 265 млн банкнот

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С начала этого года Национальный банк Украины утилизирует 265 900 000 штук банкнот на общую сумму 25,1 млрд грн.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
“Национальный банк Украины в течение первого полугодия 2020 утилизирует 265 900 000 штук банкнот на общую сумму 25,1 млрд грн, что меньше на 58,1 млн штук банкнот, или на сумму 3,5 млрд грн, чем за соответствующий период прошлого года (324,0 млн шт. банкнот на общую сумму 28,6 млрд грн)”, – говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что больше всего утилизировано банкнот номиналом 100 грн – в количестве 61,5 млн шт., а меньше всего: номиналом 2 грн – в количестве 6,1 млн шт.
“Также заметим, что вовсе не утилизируются банкноты номиналом 1 000 грн”, – добавляется в сообщении.
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