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С начала года Нацбанк утилизирует более 265 млн банкнот

С начала года Нацбанк утилизирует более 265 млн банкнот

С начала этого года Национальный банк Украины утилизирует 265 900 000 штук банкнот на общую сумму 25,1 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

“Национальный банк Украины в течение первого полугодия 2020 утилизирует 265 900 000 штук банкнот на общую сумму 25,1 млрд грн, что меньше на 58,1 млн штук банкнот, или на сумму 3,5 млрд грн, чем за соответствующий период прошлого года (324,0 млн шт. банкнот на общую сумму 28,6 млрд грн)”, – говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что больше всего утилизировано банкнот номиналом 100 грн – в количестве 61,5 млн шт., а меньше всего: номиналом 2 грн – в количестве 6,1 млн шт.

“Также заметим, что вовсе не утилизируются банкноты номиналом 1 000 грн”, – добавляется в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • 25 октября 2019 года в наличном обращении появилась банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен. На что нужно обращать внимание, проверяя подлинность купюры 1000 гривен.
  • На что обращать внимание, чтобы проверить подлинность купюры: обратить внимание на бумагу – банкнота напечатана на жесткой бумаге, которая на ощупь отличается от обычной. Определить рельефную печать на лицевой стороне купюры. Посмотреть на банкноту на свет и проверить водяной знак, светлый элемент водяного знака, сквозной элемент и защитную ленту. Проверить на купюре оптически изменяемые элементы: спарк и оконно-защитную ленту.
По материалам УНН
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