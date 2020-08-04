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Минюст США обвинил Коломойского в кражах и отмывании миллиардов из ПриватБанка - СМИ

Минюст США обвинил Коломойского в кражах и отмывании миллиардов из ПриватБанка - СМИ

В четверг министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

Об этом пишет The Washigton Post.

На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и последующих пяти лет.

В связи с расследованием федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой, и следователями с НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.

Издание напоминает, что расследование НБУ выявило дефицит в бухгалтерских книгах ПриватБанка на $5,5 млрд и они назвали это “масштабным и скоординированным мошенничеством”, в котором принимали участие основные акционеры банка Коломойский и Боголюбов. Чтобы удержать банк от краха, правительство использовало средства налогоплательщиков, чтобы закрыть дыру.

Washigton Post указывает, что президент Украины Владимир Зеленский, который к государственной службе был актером и работал на телеканале олигарха, назначал Андрея Богдана, который являлся его советником по юридическим вопросам и экс-юристом олигарха Игоря Коломойского, председателем Офиса президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что не зависит и не имеет никаких договоренностей с олигархом Игорем Коломойским, с которым его связывали СМИ.

Что предшествовало: В Кливленде ФБР во вторник пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.

В начале 2019 года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.

Партнеры Коломойского в США – Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.

В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

По материалам Економічна Правда
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