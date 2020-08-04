В Европе представили обновленный Kia Stonic (фото)

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В Европе официально представили обновленный компактный кроссовер Kia Stonic. Он получил новые технологии и цвета кузова.
Обновленный Stonic от своего предшественника отличается новыми светодиодными фарами и колесными дисками. Покупателям предложат два новых цвета кузова.
Для водителя теперь есть 4,2-дюймовый информационный дисплей. Кроме того, на приборной панели установлен 8,0-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы со спутниковой навигацией и с подключением Apple CarPlay и Android Auto.
Kia расширила комплект систем активной безопасности для Stonic. Например, добавилась система предупреждения о заднем пассажире. Она напомнит, если водитель забыл на заднем сиденье ребенка или какое-нибудь животное. Кроме того, есть обновленный адаптивный круиз-контроль.
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