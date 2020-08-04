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Искусственный интеллект будет давать советы о здоровом образе жизни через смартфон

Искусственный интеллект будет давать советы о здоровом образе жизни через смартфон

Ученые из Стэнфордского и Мичиганского университетов разработали систему искусственного интеллекта, которая может давать советы относительно здоровья.

Об этом сообщает VentureBeat.

Мобильные медицинские программы будут давать советы по здоровому образу жизни и нацелены улучшить состояние пользователя. Например, такое приложение может отправлять предложения в зависимости от погоды, физической активности и местоположения человека.

Отмечается, что эффективность любого приложения для здорового образа жизни зависит от того, насколько своевременно оно отправляет сообщение с советами.

Система искусственного интеллекта, разработанная учеными, получила название IntelligentPooling. Она исследует оптимальное время для “вмешательства” в жизнь пользователей. Программа фиксирует периоды, когда можно дать совет, на основе данных из устройств пользователя и предоставляет персонализированные рекомендации в течение дня.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 10 человек с “умными” часами. Они установили лимит для программы, которая могла посылать 5 сообщений в день для каждого участника в течение 90 дней с учетом таких данных, как погодные условия, время суток и день недели.

Исследователи отмечают, что для эффективной работы приложения необходима широкая аудитория, с устройств которой оно будет собирать данные.

“Вопрос о том, как оценивать пользу и риски для каждого пользователя – это направление для дальнейшей работы”, – отметили исследователи.

По материалам УКРИНФОРМ
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