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Мировой экспорт вина оценивается в 36,1 млрд долларов

Мировой экспорт вина оценивается в 36,1 млрд долларов

Мировой экспорт вина оценивается в 36,1 млрд долларов.

Об этом сообщает howmuch.net.

Более половины мирового экспорта вина приходится на Францию ​​и Италию. На Европу в целом приходится три четверти мирового экспорта вина.

“А на экспорт вина из Австралии (2,1 млрд долл.) приходится больше, чем на экспорт вина из Африки и Азии вместе взятых”, – говорится в сообщении.

Топ-5 крупнейших экспортеров вина:

1. Франция: 11 млрд долларов

2. Италия: 7,3 млрд долларов

3. Испания: 3,1 млрд долларов

4. Австралия: 2,1 млрд долларов

5. Чили: 1,9 млрд долларов

Отметим, что согласно данным Госстата, Украина больше всего иностранного вина покупает у Италии, а продает отечественное – преимущественно в Германию.

Украинцы выбирают вино отечественного производства и покупают его чаще, чем иностранное.

По материалам УНН
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