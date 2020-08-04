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Мировой экспорт вина оценивается в 36,1 млрд долларов.
Об этом сообщает howmuch.net.
Более половины мирового экспорта вина приходится на Францию и Италию. На Европу в целом приходится три четверти мирового экспорта вина.
“А на экспорт вина из Австралии (2,1 млрд долл.) приходится больше, чем на экспорт вина из Африки и Азии вместе взятых”, – говорится в сообщении.
Топ-5 крупнейших экспортеров вина:
1. Франция: 11 млрд долларов
2. Италия: 7,3 млрд долларов
3. Испания: 3,1 млрд долларов
4. Австралия: 2,1 млрд долларов
5. Чили: 1,9 млрд долларов
Отметим, что согласно данным Госстата, Украина больше всего иностранного вина покупает у Италии, а продает отечественное – преимущественно в Германию.
Украинцы выбирают вино отечественного производства и покупают его чаще, чем иностранное.
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