В аэропорту «Киев» начали принимать электронный паспорт для путешествия в пределах страны

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Услугу для путешествий в пределах страны по электронным паспорту начали предоставлять в аэропорту «Киев».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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“Уже с 6 августа аэропорт «Киев» предлагает своим пассажирам очередной удобный сервис. Ведь путешествуя на внутренних рейсах, вместо бумажного паспорта во время регистрации вам достаточно предъявить только цифровой паспорт в приложении «Дія» на своем смартфоне”, – говорится в сообщении.
Пассажиры могут предъявлять цифровую версию паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт в смартфоне.
Как отмечается, технические возможности аэропорта позволяют считывание QR-кода на пункте контроля авиабезопасности.
Отмечается, что эта услуга предлагается только на внутренних рейсах в пределах Украины.
Что делать с внутренним паспортом. Не стоит оставлять свой внутренний паспорт дома, поскольку бумажный документ может понадобиться в местах, где еще нет технической возможности отсканировать QR-код. Но первые шаги по использованию цифровых технологий в Украине уже делаются.
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