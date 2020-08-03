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В аэропорту «Киев» начали принимать электронный паспорт для путешествия в пределах страны

В аэропорту «Киев» начали принимать электронный паспорт для путешествия в пределах страны

Услугу для путешествий в пределах страны по электронным паспорту начали предоставлять в аэропорту «Киев».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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“Уже с 6 августа аэропорт «Киев» предлагает своим пассажирам очередной удобный сервис. Ведь путешествуя на внутренних рейсах, вместо бумажного паспорта во время регистрации вам достаточно предъявить только цифровой паспорт в приложении «Дія» на своем смартфоне”, – говорится в сообщении.

Пассажиры могут предъявлять цифровую версию паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт в смартфоне.

Как отмечается, технические возможности аэропорта позволяют считывание QR-кода на пункте контроля авиабезопасности.

Отмечается, что эта услуга предлагается только на внутренних рейсах в пределах Украины.

Что делать с внутренним паспортом. Не стоит оставлять свой внутренний паспорт дома, поскольку бумажный документ может понадобиться в местах, где еще нет технической возможности отсканировать QR-код. Но первые шаги по использованию цифровых технологий в Украине уже делаются.

Справка Finance.ua:

  • Укрзализныця принимает уже четыре цифровых документа из “Дії”: ID-карту, заграничный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.
  • Приложение “Дія” доступно по ссылке: go.diia.app
  • 18 марта 2020 года в мобильном приложении “Дія” появился электронный студенческий билет.
  • Услугу для путешествий за границу с электронным паспортом начали тестировать в аэропорту Борисполь.

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По материалам Finance.UA
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