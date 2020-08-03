0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

В следующем году Sony выпустит три флагманских смартфона

В следующем году Sony выпустит три флагманских смартфона

В распоряжении интернет-источников оказалась первая информация о смартфонах Sony Xperia модельного ряда 2021 года. Сведения о будущих аппаратах распространил ресурс Androidnext, ранее уже неоднократно публиковавший достоверные данные о мобильных новинках Sony.

Утверждается, что в текущем году компания не будет выпускать компактную версию Xperia верхнего ценового сегмента. Однако в 2021-м подобная практика будет возобновлена.

В частности, Sony приписывают намерение выпустить флагманскую модель в трёх вариантах исполнения. Это стандартная модификация, версия премиум-класса с улучшенными характеристиками, а также компактная модификация.

Технические характеристики смартфонов пока не раскрываются. Но можно предположить, что их «сердцем» послужит мощный процессор Qualcomm Snapdragon, а встроенный модем обеспечит поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G). Разумеется, в оснащение войдёт многомодульная тыльная камера.

По оценкам аналитиков TrendForce, в 2020-м в глобальном масштабе будет реализовано около 1,24 млрд «умных» сотовых аппаратов. Из них примерно 235 млн штук составят 5G-устройства.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.