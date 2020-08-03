В следующем году Sony выпустит три флагманских смартфона

В распоряжении интернет-источников оказалась первая информация о смартфонах Sony Xperia модельного ряда 2021 года. Сведения о будущих аппаратах распространил ресурс Androidnext, ранее уже неоднократно публиковавший достоверные данные о мобильных новинках Sony.

Утверждается, что в текущем году компания не будет выпускать компактную версию Xperia верхнего ценового сегмента. Однако в 2021-м подобная практика будет возобновлена.

В частности, Sony приписывают намерение выпустить флагманскую модель в трёх вариантах исполнения. Это стандартная модификация, версия премиум-класса с улучшенными характеристиками, а также компактная модификация.

Технические характеристики смартфонов пока не раскрываются. Но можно предположить, что их «сердцем» послужит мощный процессор Qualcomm Snapdragon, а встроенный модем обеспечит поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G). Разумеется, в оснащение войдёт многомодульная тыльная камера.

По оценкам аналитиков TrendForce, в 2020-м в глобальном масштабе будет реализовано около 1,24 млрд «умных» сотовых аппаратов. Из них примерно 235 млн штук составят 5G-устройства.