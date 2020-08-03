Как изменились права и задачи для налоговиков

Офис крупных плательщиков налогов ГНС сообщает, что 29 июля вступили в силу изменения, предусмотренные Постановлением Кабмина “О внесении изменений в Положение о Государственной налоговой службе Украины” от 27.07.2020 № 643.

Постановление предусматривает, в частности, расширение прав налоговой для выполнения возложенных на нее задач.

В соответствии с изменениями ГНС для выполнения возложенных на нее задач, кроме прочего, имеет право также:

анализировать финансовое состояние плательщика, имеющего налоговый долг, и состояние обеспечения такого долга залогом;

пользоваться по служебным делам средствами связи, принадлежащими плательщикам (с их разрешения);

привлекать в случае необходимости специалистов, экспертов и переводчиков, применять во время осуществления налоговым управляющим полномочий, определенных Налоговым кодексом, фотосъемку и видеозапись;

получать безвозмездно для ведения ЕРНН , ЕРАН , формирования информационного фонда Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков от налогоплательщиков, а также Нацбанка и его учреждений необходимые сведения о суммах доходов, выплаченных физическим лицам, и удержанных с них налогов, сборов, платежей; от органов, уполномоченных проводить государственную регистрацию субъектов, выдавать лицензии на осуществление видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию согласно закону, – о государственной регистрации и выдаче лицензий субъектам хозяйственной деятельности; от органов, осуществляющих регистрацию физических лиц, – о гражданах, прибывших на проживание в соответствующий населенный пункт или выбывших из него; от органов государственной регистрации актов гражданского состояния – о физических лицах, которые умерли; а также получать безвозмездно информацию, необходимую для обеспечения регистрации и учета налогоплательщиков, объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением;

безвозмездно получать от органов статистики данные, необходимые для использования во время проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности;

предоставлять в соответствии с законом информацию из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов и реестра страхователей органам государственной власти, Пенсионному фонду и фондам общеобязательного государственного социального страхования;

получать безвозмездно от органов, обеспечивающих ведение соответствующих государственных реестров (кадастров), информацию, необходимую для осуществления полномочий контролирующими органами по обеспечению погашения налогового долга плательщика, в установленном законом порядке;

принимать решение об изменении основного и неосновного места учета крупных налогоплательщиков, снятии их с учета и переводе в территориальный орган ГНС , осуществляющий налоговое сопровождение крупных налогоплательщиков (его структурных подразделений), и других территориальных органов ГНС ;

во время проведения проверки и рассмотрения результатов проверки получать письменные объяснения от должностных лиц по вопросам, касающимся предмета проверки, и их документальное подтверждение, в частности относительно осуществления лицом хозяйственной деятельности без государственной регистрации;

получать объяснения от работодателей и/или работников и/или лиц, труд которых используется без документального оформления, во время проведения проверок состояния соблюдения работодателем законодательства относительно заключения трудового договора, оформления трудовых отношений с работниками (наемными лицами), соблюдение налоговым агентом налогового законодательства относительно налогообложения выплаченной (начисленной) наемным лицам (в том числе без документального оформления) заработной платы, пассивных доходов, дополнительных благ, других выплат и возмещений, подлежащих налогообложению, в частности вследствие незаключения налогоплательщиком трудовых договоров с наемными лицами согласно закону.

ГНС для выполнения возложенных на нее задач, имеет право также:

осуществлять контроль за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты части чистой прибыли (дохода) в бюджет государственными и коммунальными унитарными предприятиями и их объединениями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть государственная и/или коммунальная собственность, а также взыскание задолженности по указанным платежам в бюджет в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины;

осуществлять контроль за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты в бюджет дивидендов на государственную долю хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также хозяйственными обществами, 50 и более процентов акций (долей, паев) которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства в которых составляет 100 процентов.

Постановление вступает в силу с 29.07.2020, за исключением отдельных изменений, вступающих в силу с 01.01.2021.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 786-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей», который Верховная Рада приняла 14 июля 2020 года. Документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП ”:https://news.finance.ua/ru/news/-/476002/prezydent-pidpysav-zakon-shhodo-funktsionuvannya-elektronnogo-kabinetu-ta-sproshhennya-roboty-fop

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