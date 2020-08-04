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Microsoft перейдёт на полностью безотходное производство

Microsoft перейдёт на полностью безотходное производство

Microsoft планирует сделать компанию полностью лишённой различных отходов.

Компания официально заявила о том, что планирует окончательно избавиться от мусора, который появляется в связи с деятельностью технического гиганта уже к 2030 году. Помимо этого корпорация также обязалась полностью прекратить использование одноразовых пластиковых предметов к 2025 году. В рамках своей цели по достижению «нулевых отходов», корпорация собирается создать то, что она называет «Круговыми центрами».

Оди в свою очередь должны будут позволить компании либо повторно использовать, либо же просто перерабатывать до 90 процентов всех собственных отходов на месте. И это действительно крайне хорошая инициатива, ведь вместо того, чтобы отправлять свои отходы сторонним переработчикам, корпорация будет самостоятельно утилизировать свой мусор. Данные центры будут перерабатывать всё, даже устаревшие компьютеры и серверы. Другим же действием Microsoft, направленным на поддержание благополучия экологии, будет попытка полного исключения хоть каких-либо отходов из своего собственного производственного процесса.

За прошлый год крупнейшие офисные комплексы Microsoft отправили на свалки 3189 метрических тонн собственных отходов.

По материалам internetua.com
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