Италия угрожает Ryanair запретом на полеты из-за нарушения коронавирусных правил

Итальянское управление гражданской авиации (Enac) пригрозило авиакомпании Ryanair приостановкой разрешения на полеты в Италию из-за несоблюдения правил безопасности, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Читайте также: Лоукостер Ryanair запустит новые рейсы из Одессы в Барселону и Афины

Управление направило соответствующее предупреждение Ryanair и “в то же время уведомило компетентный ирландский орган о неоднократных нарушениях норм здравоохранения в отношении Covid-19, действующих и введенных итальянским правительством, чтобы защитить здоровье пассажиров”.

Речь идет, в частности, о несоблюдении принципов социального дистанцирования и порядке действий, предложенных сотрудникам в ситуациях, когда выполнение этих условий по объективным причинам невозможно.

“Если будет установлено дальнейшее невыполнение обязательств, установленных национальными правилами, Enac будет обязан применять положения навигационного кодекса и приостановить все авиационные перевозки в национальных аэропортах, что потребует от перевозчика перенаправления всех пассажиров, уже имеющих билеты”, – говорится в заявлении.

В Ryanair отвергают обвинения итальянского регулятора и утверждают, что делают все возможное для защиты пассажиров.

“Заявления ENAC не соответствуют действительности. Ryanair полностью соблюдает меры, установленные итальянским правительством, и наши клиенты могут быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы уменьшить взаимодействие как на наших самолетах, так и в аэропортах для защиты здоровья наших пассажиров”, – ответила авиакомпания.