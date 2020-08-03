0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

Италия угрожает Ryanair запретом на полеты из-за нарушения коронавирусных правил

Италия угрожает Ryanair запретом на полеты из-за нарушения коронавирусных правил

Итальянское управление гражданской авиации (Enac) пригрозило авиакомпании Ryanair приостановкой разрешения на полеты в Италию из-за несоблюдения правил безопасности, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Читайте также: Лоукостер Ryanair запустит новые рейсы из Одессы в Барселону и Афины

Управление направило соответствующее предупреждение Ryanair и “в то же время уведомило компетентный ирландский орган о неоднократных нарушениях норм здравоохранения в отношении Covid-19, действующих и введенных итальянским правительством, чтобы защитить здоровье пассажиров”.

Речь идет, в частности, о несоблюдении принципов социального дистанцирования и порядке действий, предложенных сотрудникам в ситуациях, когда выполнение этих условий по объективным причинам невозможно.

“Если будет установлено дальнейшее невыполнение обязательств, установленных национальными правилами, Enac будет обязан применять положения навигационного кодекса и приостановить все авиационные перевозки в национальных аэропортах, что потребует от перевозчика перенаправления всех пассажиров, уже имеющих билеты”, – говорится в заявлении.

В Ryanair отвергают обвинения итальянского регулятора и утверждают, что делают все возможное для защиты пассажиров.

“Заявления ENAC не соответствуют действительности. Ryanair полностью соблюдает меры, установленные итальянским правительством, и наши клиенты могут быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы уменьшить взаимодействие как на наших самолетах, так и в аэропортах для защиты здоровья наших пассажиров”, – ответила авиакомпания.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.