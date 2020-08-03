Италия угрожает Ryanair запретом на полеты из-за нарушения коронавирусных правил

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Итальянское управление гражданской авиации (Enac) пригрозило авиакомпании Ryanair приостановкой разрешения на полеты в Италию из-за несоблюдения правил безопасности, связанных с коронавирусом.
Об этом сообщает The Brussels Times.
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Управление направило соответствующее предупреждение Ryanair и “в то же время уведомило компетентный ирландский орган о неоднократных нарушениях норм здравоохранения в отношении Covid-19, действующих и введенных итальянским правительством, чтобы защитить здоровье пассажиров”.
Речь идет, в частности, о несоблюдении принципов социального дистанцирования и порядке действий, предложенных сотрудникам в ситуациях, когда выполнение этих условий по объективным причинам невозможно.
“Если будет установлено дальнейшее невыполнение обязательств, установленных национальными правилами, Enac будет обязан применять положения навигационного кодекса и приостановить все авиационные перевозки в национальных аэропортах, что потребует от перевозчика перенаправления всех пассажиров, уже имеющих билеты”, – говорится в заявлении.
В Ryanair отвергают обвинения итальянского регулятора и утверждают, что делают все возможное для защиты пассажиров.
“Заявления ENAC не соответствуют действительности. Ryanair полностью соблюдает меры, установленные итальянским правительством, и наши клиенты могут быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы уменьшить взаимодействие как на наших самолетах, так и в аэропортах для защиты здоровья наших пассажиров”, – ответила авиакомпания.
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