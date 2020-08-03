Изменились условия государственной финансовой поддержки ОСМД

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С 4 августа 2020 года вступила в силу новая редакция программы «Энергодом», которая дает новые возможности для поддержки энергомодернизации ОСМД.
Об этом сообщает Фонд энергоэффективности.
30 июля 2020 года Наблюдательный Совет Фонда энергоэффективности утвердил изменения к Программе поддержки энергомодернизации многоквартирных домов «Энергодом», а также других документов, являющихся неотъемлемой частью Программы. Программа в новой редакции вступает в действие с 4 августа 2020 года. Это означает, что уже с этого дня все заявки будут приниматься в новой редакции.
Переходный период будет составлять 21 (календарный) день со дня вступления в действие новой редакции Программы. То есть Фонд будет принимать документы и по новым требованиям, и по установленным формам предыдущей редакции (от 16 апреля 2020 года) – по 25 августа 2020 года включительно.
Программа «Энергодом» теперь позволяет совладельцам многоквартирных домов привлекать к работе поставщиков услуг по сопровождению проектов по энергомодернизации и получать возмещение от Фонда для оплаты таких услуг.
Какие основные изменения произошли. Для ОСМД – участников Программы появилась возможность пользоваться услугами профессионального сопровождения проектов по условиям Программы «Энергодом». Размер Гранта Фонда для возмещения затрат по данному направлению — 70% стоимости такой услуги на каждом этапе реализации проекта.
Важные условия:
Некоторые редакционные изменения в Грантовой политике Программы акцентируют внимание на том, что приемлемые затраты, которые касаются строительных работ, технического и авторского надзора — не могут превышать общую сметную стоимость, указанную в сметной документации и соответствующую отчету (заключению, оценке) экспертной организации.
Другие изменения, внесенные в Программу, касаются:
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