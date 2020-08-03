Изменились условия государственной финансовой поддержки ОСМД

С 4 августа 2020 года вступила в силу новая редакция программы «Энергодом», которая дает новые возможности для поддержки энергомодернизации ОСМД.

Об этом сообщает Фонд энергоэффективности.

30 июля 2020 года Наблюдательный Совет Фонда энергоэффективности утвердил изменения к Программе поддержки энергомодернизации многоквартирных домов «Энергодом», а также других документов, являющихся неотъемлемой частью Программы. Программа в новой редакции вступает в действие с 4 августа 2020 года. Это означает, что уже с этого дня все заявки будут приниматься в новой редакции.

Переходный период будет составлять 21 (календарный) день со дня вступления в действие новой редакции Программы. То есть Фонд будет принимать документы и по новым требованиям, и по установленным формам предыдущей редакции (от 16 апреля 2020 года) – по 25 августа 2020 года включительно.

Программа «Энергодом» теперь позволяет совладельцам многоквартирных домов привлекать к работе поставщиков услуг по сопровождению проектов по энергомодернизации и получать возмещение от Фонда для оплаты таких услуг.

Какие основные изменения произошли. Для ОСМД – участников Программы появилась возможность пользоваться услугами профессионального сопровождения проектов по условиям Программы «Энергодом». Размер Гранта Фонда для возмещения затрат по данному направлению — 70% стоимости такой услуги на каждом этапе реализации проекта.

Важные условия:

общая стоимость услуг по сопровождению проекта не должна превышать 1,8 % фактической стоимости приемлемых мероприятий по строительным работам по проекту для Пакета «Комплексный» (Б) и 5% – для Пакета «Легкий» (А). В случае превышения со стороны ОСМД данных ограничений Фонд при расчете гранта принимает это во внимание, а потому, соответственно, размер возмещения понесенных расходов будет меньше установленнхы 70%;

ОСМД самостоятельно определяют, нужно ли привлекать таких предоставителей услуг к реализации проекта, то есть, это не является обязательным условием Программы;

привлекать проектных менеджеров ОСМД могут на любом из этапов реализации проекта;

в случае пошаговой верификации возмещение стоимости услуг по сопровождению проектов осуществляется при окончательной выплате Гранта, без возмещения частями при осуществлении отдельных шагов верификации.

Некоторые редакционные изменения в Грантовой политике Программы акцентируют внимание на том, что приемлемые затраты, которые касаются строительных работ, технического и авторского надзора — не могут превышать общую сметную стоимость, указанную в сметной документации и соответствующую отчету (заключению, оценке) экспертной организации.

Другие изменения, внесенные в Программу, касаются:

упрощения процедур подготовки документов. В частности:

сокращены названия некоторых документов;

удалены опции выбора названий районов и областей;

удалена опция представления реквизитов протокола о принятии решения об участии ОСМД в Программе;

теперь энергетические сертификаты нужно формировать и включать в заявки на участие в Программе для всего дома (а не его отдельных частей);

облегчение процесса передачи документов в Фонд для внесения исправлений и дополнений. Теперь такие документы можно направлять напрямую в Фонд энергоэффективности, без посредничества банков-партнеров