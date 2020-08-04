Мировые цены на продовольствие перешли к росту

Мировые цены на продовольствие в июле 2020 года повысились. Причем более всего подорожали растительные масла и молочная продукция.

Об этом сообщает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в июле составило 94,2 пункта, что на 1,2% больше, чем в июне, и почти на 1,0% выше, чем в июле 2019 года. Цены на продовольствие в мире продолжают расти второй месяц подряд.

Индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 7,6% по сравнению с его июньским значением и достиг максимального за последние пять месяцев уровня.

Значение индекса цен на молочные продукты ФАО увеличилось на 3,5%, причем повышение цен затронуло все входящие в него продукты: от сливочного масла и сыра до сухого молока.

Значение индекса цен на зерновые ФАО практически не изменилось по сравнению с его июньским уровнем: с одной стороны, масштабные закупки, произведенные Китаем в Соединенных Штатах Америки, спровоцировали резкий рост цен на кукурузу и сорго, с другой – хорошие виды на урожай риса в 2020 году привели к падению цен на рис. Цены на пшеницу изменились незначительно на фоне замедления торговой активности.

Значение индекса цен на сахар ФАО выросло на 1,4%: обнадеживающие данные по объему производства сахара в Бразилии позволили лишь отчасти нивелировать последствия роста цен на энергоносители.

Июльское значение индекса цен на мясо ФАО оказалось на 1,8% ниже, чем месяц назад, и на 9,2% ниже соответствующего периода прошлого года.

Индекс продовольственных цен ФАО используется для отслеживания международных цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

Как сообщало РБК-Украина, мировые цены на продовольствие в марте 2020 года резко снизились, главным образом вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19.

Отметим, по данным НБУ, в июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в ряде стран.