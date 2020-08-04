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Украинцы привлекли уже 850 млн «теплых кредитов»

Украинцы привлекли уже 850 млн «теплых кредитов»

С момента старта программы в апреле и по июль 2020 года украинские семьи привлекли уже почти 850 млн грн «теплых кредитов».

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

555,8 млн грн на энергоэффективные мероприятия в частных домах; почти 270 млн грн – на утепление ОСМД и ЖСК; 18,5 млн грн – на установку твердотопливных котлов.

В Агентстве подчеркивают, что, как и в предыдущие годы, результаты мониторинга подтверждают высокую востребованность программы.

Государство компенсирует часть кредита и облегчает финансовую нагрузку при утеплении, а семьи принимают необходимые меры, экономят на коммунальных услугах и повышают комфорт», – прокомментировал в.и.о. главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

В Госэнергоэффективности напомнили, что для включения банком сведений в сводный реестр заемщиков и дальнейшего получения возмещения необходимо подать в банк документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств, и документы, подтверждающие факт внедрения энергоэффективного оборудования и/или материалов (акт выполненных работ, оказанных услуг).

По материалам Finance.UA
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