Украинцы привлекли уже 850 млн «теплых кредитов»

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С момента старта программы в апреле и по июль 2020 года украинские семьи привлекли уже почти 850 млн грн «теплых кредитов».
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
555,8 млн грн на энергоэффективные мероприятия в частных домах; почти 270 млн грн – на утепление ОСМД и ЖСК; 18,5 млн грн – на установку твердотопливных котлов.
В Агентстве подчеркивают, что, как и в предыдущие годы, результаты мониторинга подтверждают высокую востребованность программы.
Государство компенсирует часть кредита и облегчает финансовую нагрузку при утеплении, а семьи принимают необходимые меры, экономят на коммунальных услугах и повышают комфорт», – прокомментировал в.и.о. главы Госэнергоэффективности Константин Гура.
В Госэнергоэффективности напомнили, что для включения банком сведений в сводный реестр заемщиков и дальнейшего получения возмещения необходимо подать в банк документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств, и документы, подтверждающие факт внедрения энергоэффективного оборудования и/или материалов (акт выполненных работ, оказанных услуг).
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