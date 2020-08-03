Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара

Цены на нефть в четверг, 6 июля, продолжили рост, несмотря на опасения по поводу спроса на топливо из-за роста случаев коронавирусной инфекции. Поддержку ценам оказывает рекордное падение курса доллара к основным мировым валютам.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 0,51% до 45,40 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, нефть WTI выросла на 0,24% до 42,29 долларов за баррель.

Два эталонных контракта выросли более чем на 1% в среду – до самого высокого уровня с 6 марта, после того, как Управление энергетической информации сообщило о гораздо большем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему опасались увеличения запасов нефтепродуктов в США, в то время как центральные банки США заявляют, что рост количества таких случаев замедляет восстановление экономики крупнейшего в мире потребителя нефти.

Согласно расчетам ОВОС США, спрос на бензин по-прежнему составляет около 8,6 млн баррелей в день, что примерно на 10% ниже, чем годом ранее.

Тем не менее, недавнее снижение доллара США поддержало рост цен на нефть. Поскольку фьючерсы на нефть устанавливаются в долларах, цены на нефть имеют тенденцию к росту, чтобы компенсировать более слабую валюту.

“Поскольку цена на нефть исчисляется в долларах, это хорошо для нефти”, – отметил в записке стратег рынка AxiCorp Стивен Иннес.

Доллар зафиксировал самое большое месячное падение за десятилетие против корзины шести валют в июле, и аналитики ожидают, что он продолжит падение в следующем году.