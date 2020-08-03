Объем дневных торгов биткоин-фьючерсами на бирже Bakkt превысил предыдущий максимум на 200%

На фоне ралли биткоина на прошлой неделе дневной объем торговли поставочными биткоин-фьючерсами институциональной платформы Bakkt обновил максимум с показателем $132 млн.

Как сообщает ForkLog, это почти на 200% выше предыдущего рекорда в $42 млн, отметили аналитики Arcane Research.

Отметку $120 млн дневной объем торгов на неделе превысил дважды, в понедельник и вторник, когда первая криптовалюта последовательно пробила уровни в $10 тысяч и $11 тысяч.

По итогам прошлой недели объем открытых позиций в BTC-фьючерсах на платформе вырос до $24 млн или приблизительно на 550% с минимума 16 июля.

В Arcane Research отметили, что данные свидетельствуют о росте интереса к биткоину со стороны институциональных инвесторов.

Это также подтверждает и объем открытых позиций в BTC-фьючерсах CME Group, который достиг $850 млн.