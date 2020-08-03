Кабмин направил миллиард на "Новую украинскую школу"

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Кабинет Министров направил 1 млрд грн на развитие “Новой украинской школы”.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в FACEBOOK.
“Другим сегодняшним решением мы фактически направили 1 млрд грн на обеспечение качественной, современной, доступной “Новой украинской школы”, – написал Шмыгаль.
Также глава правительства отметил, что концепция развития естественно-математического образования (или STEM-образование), которую принял Кабмин 5 августа, предусматривает европейские подходы в образовании для создания основ профессий будущего.
“Мы стремимся к тому, чтобы научно-технические, математические, инженерные профессии стали снова популярными. Это ответ на запросы экономики и потребности общества. STEM-образование поможет овладеть навыками, необходимыми для разработки и внедрения новейших технологий”, – отметил Шмыгаль.
Он добавил, что современное образование – залог развития государства.
Напомним, ранее в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в части развития проекта “Новая украинская школа”, Кабмин дополнил направления использования и расширил такими понятиями, как учебно-методическая и учебная литература, тетради на печатной основе, электронные тетради, оборудование и инвентарь для физкультурно-спортивных помещений.
Он уточнил, что изменения касаются тех учебных заведений, которые являются участниками всеукраинского эксперимента “Разработка и распространение учебно-методического обеспечения начального образования в условиях реализации государственного стандарта начального общего среднего образования”.
Постановлением уточняется механизм проведения закупок указанных материалов и оборудования за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.
Финансирование будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных законом “О государственном бюджете на 2020 год”.
Также сообщалось, что Кабинет Министров одобрил концепцию развития естественно-математического образования (STEM-образования). Она направлена на модернизацию естественно-математического образования, широкомасштабное внедрение STEM-образования на составляющих и уровнях образования (дошкольном, общем среднем, внешкольной, профессионально-техническом и высшем образовании), а также на учет задач естественно-математического образования при планировании бюджетных ассигнований, привлечение общественности к поддержке внедрения STEM-образования через партнерство с работодателями и научными учреждениями.
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