Apple обновила 27-дюймовый iMac

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Apple анонсировала обновление компьютера iMac с 27-дюймовым экраном. Устройство стало еще быстрее – оно оснащено памятью SSD во всех конфигурациях. Еще одним улучшением стал 5К-дисплей Retina.
В компьютерах используются процессоры Intel Core i5 и i7 10-го поколения с повышенными до 3,1/3,3 ГГц и 3,8 ГГц частотами соответственно. Во всех модификациях объем оперативной памяти может быть увеличен до 128 ГБ, а на смену дискам Fusion Drive пришли быстрые SSD.
Обновили также графику: если в прошлых iMac стояли AMD Radeon 570X-575X-580X, то теперь – Radeon Pro 5300 или 5500 XT в зависимости от версии. По информации Apple, прирост в производительности процессора составил 65%, а графики – +55%.
Фирменный дисплей Retina отныне поддерживает технологию настройки изображения True Tone и опционально может покрываться нано-текстурой для лучшего отображения при различных условиях освещения, как в Pro Display XDR. В состав компьютера входит чип безопасности Apple T2, который проверяет целостность операционной системы и шифрует данные “на ходу”.
У камеры FaceTime HD теперь расширение FullHD (1080p), а новый массив микрофонов отличается “студийным” качеством. Дизайн самого компьютера не претерпел изменений.
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