Межбанк: продолжилось противостояние курсовых интересов крупных игроков

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Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – среда на валютном рынке прошла в продолжении противостояния курсовых интересов крупных игроков. “Не подвел” нас и Нацбанк, который выходил в середине дня с выкупом излишков доллара в сумме $20 млн по 27,67 гривен. Сработал также фактор расчетов по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. В целом 5 августа прошло снова позитивно для нацвалюты и доллар на межбанке подешевел почти на 12 копеек — с 27,76/27,785 до 27,65/27,67 гривен.
Однако при этом подорожал евро до 32,8813/32,9051 к концу дня. Если по доллару такое укрепление гривны – “заслуга” местных игроков, то рост котировок евро — это “вина” мирового рынка, где евро подорожал до 1,1892 доллара к концу европейской торговой сессии.
Как и вчера – главными драйверами на межбанке были крупные игроки и снова продавцов оказалось чуть больше, чем покупателей, что и отразилось снижением котировок.
Ход торгов:
Весь день предложение превышало спрос и доллар просел уже с утренних 27,76/27,785 гривен до 27,71/27,73 к 11:00 и до 27,68/27,70 к полудню.
Основные покупатели и продавцы почти нашли компромисс по курсу в пределах 27,67/27,69 ближе к обеду, а Нацбанк своей покупкой $20 млн по 27,67 гривен в середине дня закрепил эту позицию почти до конца активной фазы торгов.
После 15 часов предложение незначительно продолжало превышать спрос и котировки плавно снизились до 27,65/27,67 к концу дня.Главные события 5 августа на межбанке: Доллар просел с утренних 27,76/27,785 гривен до 27,65/27,67 к концу дня; НБУ на рынок выходил с интервенцией по покупке валюты и купил $20 млн по 27,67; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,7209 гривен, а официальный на 6 августа установлен на отметке 27,7028 гривен за доллар.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,66 / 27,68
евро – 32,54 / 32,57
российский рубль – 0,376 / 0,377
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