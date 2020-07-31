Президент подписал закон о функционировании электронного кабинета и упрощении работы ФЛП

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Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 786-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей», который Верховная Рада приняла 14 июля 2020 года.
Об этом сообщает сайт Президента.
Закон предусматривает упрощение ведения учета для ФЛП доступа к электронному кабинету плательщика налогов и расширение его функционала.
Документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП:
Отменяется договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете плательщика налогов и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок.
При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.
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