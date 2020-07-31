0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 110 0

Президент подписал закон о функционировании электронного кабинета и упрощении работы ФЛП

Президент подписал закон о функционировании электронного кабинета и упрощении работы ФЛП

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 786-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей», который Верховная Рада приняла 14 июля 2020 года.

Об этом сообщает сайт Президента.

Закон предусматривает упрощение ведения учета для ФЛП доступа к электронному кабинету плательщика налогов и расширение его функционала.

Документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП:

  • Физическим лицам – предпринимателям І-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме – бумажной или электронной – с указанием суммы дохода за месяц.
  • Физические лица – предприниматели на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

Отменяется договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете плательщика налогов и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок.

При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.

Справка Finance.ua:

  • “Спящие” ФЛП получили налоговую амнистию власти отреагировали на протесты тысяч украинских предпринимателей. “Спящим” физлицам-предпринимателям разрешили не платить штрафы за неуплату единого социального взноса (ЕСВ).

Как закрыть ФЛП в 2020 году?

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.