Президент подписал закон о функционировании электронного кабинета и упрощении работы ФЛП

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 786-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей», который Верховная Рада приняла 14 июля 2020 года.

Об этом сообщает сайт Президента.

Закон предусматривает упрощение ведения учета для ФЛП доступа к электронному кабинету плательщика налогов и расширение его функционала.

Документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП:

Физическим лицам – предпринимателям І- III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме – бумажной или электронной – с указанием суммы дохода за месяц.

Физические лица – предприниматели на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

Отменяется договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете плательщика налогов и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок.

При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.

Справка Finance.ua: