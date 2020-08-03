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Кабмин выделил более 5,5 млн гривен на временное жилье для переселенцев

Кабмин выделил более 5,5 млн гривен на временное жилье для переселенцев

Кабинет министров выделил более 5,5 млн гривен на приобретение жилья, в котором временно смогут проживать внутренне перемещенные лица. За эти средства планируется приобрести 18 квартир.

Соответствующий проект распоряжения Кабмин одобрил на своем заседании 5 августа.

В частности, правительство выделило 5586 тыс. гривен на приобретение жилья.

В пояснительной записке к распоряжению отмечается, что за эти средства приобретут 18 квартир и один дом для 55 переселенцев в Краматорске, Покровске (Донецкая область) и Приморске (Запорожская область).

В Краматорске приобретут 10 квартир, в Покровске – 8, а в Приморске планируют купить дом.

По материалам РБК-Украина
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