Кабмин выделил более 5,5 млн гривен на временное жилье для переселенцев

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Кабинет министров выделил более 5,5 млн гривен на приобретение жилья, в котором временно смогут проживать внутренне перемещенные лица. За эти средства планируется приобрести 18 квартир.
Соответствующий проект распоряжения Кабмин одобрил на своем заседании 5 августа.
В частности, правительство выделило 5586 тыс. гривен на приобретение жилья.
В пояснительной записке к распоряжению отмечается, что за эти средства приобретут 18 квартир и один дом для 55 переселенцев в Краматорске, Покровске (Донецкая область) и Приморске (Запорожская область).
В Краматорске приобретут 10 квартир, в Покровске – 8, а в Приморске планируют купить дом.
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