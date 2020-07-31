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Украина упрощает автоперевозки с Беларусью

Украина упрощает автоперевозки с Беларусью

Отечественный Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации протокола между правительствами Украины и Беларуси о внесении изменений в соглашение о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года.

Также одобрен проект распоряжения Камина о подаче этого протокола на ратификацию Верховной Радой, сообщает пресс-служба правительства.

Этот протокол предусматривает освобождение от разрешений на международные грузоавтоперевозки , что предоставит отечественным перевозчикам новые возможности для осуществления своей деятельности. А Украина сможет привлечь дополнительные грузопотоки и пассажиропотоки , ведь белорусские перевозчики смогут выполнять перевозки к нам также без разрешений.

Кроме того, протоколом будет урегулирован вопрос увеличения срока пребывания членов экипажей автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также водителей грузовых автомобилей, осуществляющих международные грузовые перевозки, при наличии подтверждающих документов. Эта норма позволит решить вопрос выполнения перевозок профессиональными водителями на небольших расстояниях , говорится в сообщении.

Напомним, в январе-апреле 2020 года транспортные предприятия Украины сократили перевозку грузов на 15,3% по сравнению с январем-апрелем 2019 года – до 184,8 млн тонн. Теперь появляется возможность нарастить их.

По материалам Сегодня
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