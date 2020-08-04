Дачники ждут нового карантина: аренда загородных домов

Для кого карантин обернулся выгодой, так это для владельцев загородной недвижимости. Спрос на аренду и покупку домов, таун-хаусов и земельных участков резко вырос, что позволило собственникам повысить и цены.

Об этом пишет Будпортал.

Летом рынок еще больше разогрелся. “У многих риэлторов – до 10-15 сделок в день. Уже распродали буквально все объекты по более-менее адекватным ценам, которые до этого годами простаивали”, – говорит руководитель агентства недвижимости Ирина.

Чаще всего покупатели охотятся за загородной недвижимостью стоимостью до 120 тысяч долларов. Но есть клиенты и у собственников более дорогих коттеджей (до 300-400 тысяч).

“Не смотрят только разве что на очень дорогие дома – по несколько миллионов долларов. Они как висели в предложении, так и продолжают висеть. Желающих нет даже на просмотры, и скидок на них не дают”, – отмечает она.

Дома среднего класса, по ее словам, сейчас можно найти со скидками до 20-25 тысяч долларов.

“Скажем, дом, который продавался за 260 тысяч, отдают за 240 тысяч. Раньше таких скидок не было, уступали максимум по 5 тысяч. Но сейчас на волне активизации спроса собственники хотят наконец-то распродаться. Ведь эти объекты висели в предложении годами”, – пояснила эксперт.

Дешевые дома и таун-хаусы незначительно подорожали. Скажем, таун-хаус под Киевом, который еще год назад стоил порядка 55 тысяч (площадь – 110-120 квадратов и собственный дворик) сейчас предлагается за 60-62 тысячи.

Также на волне ажиотажного спроса этим летом активизировалось новое строительство. Участки, которые до этого годами простаивали, сейчас застраивается частными домами и таун-хаусами. Так что предложение в течение ближайшего года будет расти.

Аренда загородных домов в этом году побила все рекорды. Спрос оказался настолько велик, что владельцы смогли повысить ценник на 10-20%, а некоторые и до 30%. На конец июля практически все объекты до 5 тысяч долларов в месяц, по словам Ирины, были сданы. При этом не исключено, что с осени арендаторы продлят сроки.

“Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Если осенью снова будет угроза ужесточения карантина, люди останутся за городом”, – подытожила риэлтор.

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