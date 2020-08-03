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Операторы назвали реальную скорость работы 5G-интернета

Операторы назвали реальную скорость работы 5G-интернета

По сравнению с мобильными сетями четвёртого поколения базовые станции 5G обещают значительный прирост скорости соединения — производителям электроники недавно удалось добиться «космической» цифры в 4,3 Гбит/с. Но за пределами тестовой лаборатории этот показатель обычно скромнее.

Ведущие операторы связи Южной Кореи рассказали о фактических возможностях нового оборудования: впрочем, даже в «урезанном» виде они впечатляют.

Статистика собиралась с января по июнь 2020 года тремя телекоммуникационными компаниями: SK Telecom, KT и LG Uplus. Средняя скорость скачивания в сетях этих операторов составила 789, 652 и 528,6 Мбит/с соответственно. На территории Южной Кореи используется NSA-спектр 5G-сетей в диапазоне 3,5 ГГц, а до конца 2020-го провайдеры намерены освоить и полосу частот mmWave.


Инфографика: Business Insider

В местах массового скопления людей загрузка файлов в среднем производилась на скорости около 654 Мбит/с при отдаче в 63 Мбит/с. Исследование проводилось в 11 тысячах точек страны, включая библиотеки, университеты, парки, больницы, терминалы, метро и выставочные центры в часы пик.

На август 2020 года общая площадь покрытия, которую обеспечивают три крупнейших оператора Южной Кореи, в столице страны составляет 425,5 квадратных километра. При этом площадь всего города оценивается в 605,2 квадратных километра. К 2026 году правительство планирует увеличить полосу пропускания с 2640 МГц до 2680 МГц, обеспечив абонентам более стабильное подключение.

По материалам 4PDA
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