Поставщик электроэнергии Yasno начинает продавать газ

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Поставщик электроэнергии Yasno теперь будет поставлять природный газ. Компания получила пакет лицензий на поставку природного газа и ведет переговоры по заключению первых газовых контрактов с юридическими клиентами.
Об этом говорится в сообщении компании.
Как отмечается в сообщении, компания также готовится поставлять голубое топливо и населению.
“YASNO создает комплексную систему энергетических решений. Мы понимаем, насколько клиентам удобно и выгодно иметь одного поставщика, который одновременно обеспечивает электроэнергией, газом, а также помогает экономить благодаря энергоэффективным решениям и продуктам. Это современная европейская практика, которую YASNO будет реализовывать в Украине в сочетании с высоким уровнем сервиса. Рассчитываем, что первые поставки состоятся предприятиям и организациям, которые нас хорошо знают как надежного и стабильного партнера по электроснабжению. К каждому клиенту мы используем индивидуальный подход”, – сказал директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.
По словам директора по продажам и обслуживанию клиентов Евгения Бушмы, приоритетом в обслуживании потребителей останется максимальная цифровизация взаимоотношений и развитие онлайн-каналов.
“Сейчас ознакомиться с основными условиями договора на поставку газа для бизнес-клиентов и подать заявку на его укладку можно через интернет на сайте YASNO или в центральных энергоофисах в Киеве, Днепре или Мариуполе. Получить индивидуальную консультацию по вопросам газо- и электроснабжения бизнес-клиенты могут дистанционно у своих персональных менеджеров. Кроме того, наши клиенты могут заказать услуги энергоаудита и энергосервиса для оптимизации своих расходов на все виды энергоресурсов”, – добавляет Евгений Бушма.
Напомним, промышленные потребители могут выбирать поставщика природного газа и покупать у него голубое топливо по свободным ценам. Вскоре избрать YASNO своим газовым поставщиком смогут также жители Киева, Днепропетровской, Донецкой областей и других регионов.
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