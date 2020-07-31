В Минцифры назвали сроки открытия нового киберцентра

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В октябре в Украине должен заработать новый государственный центр кибербезопасности. Он будет создан в структуре Государственной службы специальной связи и защиты информации (ГСССЗИ). Об этом заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью UBR.ua.
“У нас жесткий дедлайн от вице-премьера (Михаила Федорова, – ред.) – в октябре презентовать уже работающий новый государственный киберцентр, с новыми функциями, с новым штатом, в новом помещении”, – рассказал он.
По его словам, создание современного киберцентра станет одним из “быстрых результатов” реформы Госспецсвязи. Возглавит это подразделение ГСССЗИ высококлассный специалист, который имеет большой опыт в данной индустрии.
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