В Минцифры назвали сроки открытия нового киберцентра

В октябре в Украине должен заработать новый государственный центр кибербезопасности. Он будет создан в структуре Государственной службы специальной связи и защиты информации (ГСССЗИ). Об этом заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью UBR.ua.

“У нас жесткий дедлайн от вице-премьера (Михаила Федорова, – ред.) – в октябре презентовать уже работающий новый государственный киберцентр, с новыми функциями, с новым штатом, в новом помещении”, – рассказал он.

По его словам, создание современного киберцентра станет одним из “быстрых результатов” реформы Госспецсвязи. Возглавит это подразделение ГСССЗИ высококлассный специалист, который имеет большой опыт в данной индустрии.