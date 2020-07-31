В Бейруте ущерб от взрыва оценивают в $3-5 млрд

Власти Бейрута оценивают ущерб от взрыва в порту в 3-5 миллиардов долларов.

Об этом сообщил в среду, 5 августа, губернатор города Марван Аббуд, пишет LBCI Nеws.

“Размер ущерба составляет от трех до пяти миллиардов долларов, а может, и больше. Сотни жителей Бейрута остались без жилья”, – сказал он.

Аббуд также заявил о гибели 10 пожарных, направленных на место инцидента.

В свою очередь, министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан в интервью телеканалу Sky News Arabia сообщил, что после взрыва больницы в столице и ее окрестностях переполнены ранеными, а врачи испытывают недостаток медицинских принадлежностей.

“На данный момент мы имеем данные о четырех тысячах пострадавших, многие из которых до сих пор не получили медицинской помощи из-за нехватки мест в больницах как в столице, так и за ее пределами, поскольку те переполнены ранеными”, – сказал Хасан.

По словам министра, взрыв полностью разрушил четыре столичные больницы, из-за чего пациентов, находящихся в них, пришлось разместить в других госпиталях. Это, подчеркнул Хасан, еще больше усугубляет проблему, превратив “кризис в эпидемиологическую катастрофу”.

Чиновник также добавил, что ситуация с ранеными существенно осложняется распространением в стране коронавируса.

Оценивая текущее состояние дел, Хасан описал его как “катастрофу в полном смысле слова”.

Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировали более 2700 тонн селитры. При этом до мощного взрыва был пожар и серия взрывов – сообщалось, что взрывалась пиротехника.

В результате взрыва разрушена значительная часть города. Столицу Ливана объявили зоной стихийного бедствия.



Воронка на месте взрыва химикатов/ Фото: @sahouraxo

Справка Finance.ua:

Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.