LG показала экраны будущего (видео)

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Еще пару-тройку лет назад разговоры о том, что смартфоны будут оснащаться гибкими экранами, вызывали улыбки у многих пользователей, а сегодня на рынке уже представлено несколько подобных устройств. LG активно работает над уникальными технологиями дисплеев.
Южнокорейская компания продемонстрировала свои OLED-технологии нового поколения на конференции Society for Information Display (SID) 2020.
В «Зоне свободы неограниченного дизайна» (Unlimited Design Freedom Zone) компании представлен 65-дюймовый телевизор, который сворачивается в свиток и убирается в подставку, когда он не используется. Также показали устройство с 13-дюймовым гибким экраном, которое может выступать в роли ноутбука или большого планшета.
Большое внимание привлекли большие сенсорные панели, которые являются прозрачными. Создатели утверждают, что подобные экраны можно использовать для дверей шкафов, умных зеркал и окон.
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