В июле существенно вырос рынок б/у авто: что покупали украинцы

В июле свою первую регистрацию в Украине прошли 34,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Об этом сообщает Укравтопром.

Это на 43% больше, чем в июле прошлого года, и на 17% больше относительно предыдущего месяца.

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Напомним, количество июльских регистраций новых легковых автомобилей составило 8,4 тыс. ед.

В результате растаможенные машины с пробегом охватили более 80% первичного рынка легковых авто.

Самые популярные марки:

Volkswagen, в отчетном месяце 5,6 тыс. авто этой немецкой марки сменили своих иностранных владельцев на украинских;

на втором месте Ford. В июле было зарегистрировано 3,4 тыс. подержанных машин;

третьей по популярности стала Skoda с результатом 2,8 тыс. автомобилей;

автомобили марки Renault показали четвертый результат, их выбрали 2,7 тыс. автомобилистов;

замыкает пятерку лидеров – Nissan, в июльском зачете которого 1,9 тыс. украинских номеров.

В целом с начала года украинскую прописку получили 173,6 тыс. подержанных легковых авто, это почти в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.

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