В июле существенно вырос рынок б/у авто: что покупали украинцы

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В июле свою первую регистрацию в Украине прошли 34,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.
Об этом сообщает Укравтопром.
Это на 43% больше, чем в июле прошлого года, и на 17% больше относительно предыдущего месяца.
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Напомним, количество июльских регистраций новых легковых автомобилей составило 8,4 тыс. ед.
В результате растаможенные машины с пробегом охватили более 80% первичного рынка легковых авто.
Самые популярные марки:
В целом с начала года украинскую прописку получили 173,6 тыс. подержанных легковых авто, это почти в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.
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