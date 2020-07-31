Дефолт в Аргентине: правительство договорилось с ключевыми кредиторами

Значительная часть госдолга будет списана, сообщило министерство экономики. Соглашение было достигнуто с тремя группами кредиторов. Его детали пока не разглашаются.

В мае Аргентина предложила кредиторам условия реструктуризации долгов на $65 млрд, но это предложение не получило их поддержки.

К числу инвесторов, составляющих ключевую группу кредиторов Аргентины, входят фонды BlackRock, Fidelity, T Rowe Price, VR Capital Group и Monarch Alternative Capital.

Общий объем задолженности Аргентины на конец 2019 года составлял $323 млрд. 23 мая страна оказалась в состоянии технического дефолта по истечении срока выплаты $500 млн в виде процентов по трем выпускам государственных облигаций. Это девятый дефолт в истории Аргентины.

Владельцам аргентинских облигаций предстоит проголосовать за предложение властей о реструктуризации долга. Вполне вероятно, что кто-то решит его заблокировать. Однако если предложение получит поддержку, то Аргентина сможет избежать худшего сценария развития событий, который предусматривает закрытие стране на многие годы доступа к международным рынкам капитала, как это было после дефолта в 2001 году.

Реструктуризация долга также даст Аргентине возможность возобновить переговоры с МВФ, который выделил стране $44 млрд в период валютного кризиса в 2018 году. Аргентина рассчитывает, что сможет договориться об отсрочке выплат по кредитам, возврат которых приходится на 2021-2023 годы.