Дефолт в Аргентине: правительство договорилось с ключевыми кредиторами

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Значительная часть госдолга будет списана, сообщило министерство экономики. Соглашение было достигнуто с тремя группами кредиторов. Его детали пока не разглашаются.
В мае Аргентина предложила кредиторам условия реструктуризации долгов на $65 млрд, но это предложение не получило их поддержки.
К числу инвесторов, составляющих ключевую группу кредиторов Аргентины, входят фонды BlackRock, Fidelity, T Rowe Price, VR Capital Group и Monarch Alternative Capital.
Общий объем задолженности Аргентины на конец 2019 года составлял $323 млрд. 23 мая страна оказалась в состоянии технического дефолта по истечении срока выплаты $500 млн в виде процентов по трем выпускам государственных облигаций. Это девятый дефолт в истории Аргентины.
Владельцам аргентинских облигаций предстоит проголосовать за предложение властей о реструктуризации долга. Вполне вероятно, что кто-то решит его заблокировать. Однако если предложение получит поддержку, то Аргентина сможет избежать худшего сценария развития событий, который предусматривает закрытие стране на многие годы доступа к международным рынкам капитала, как это было после дефолта в 2001 году.
Реструктуризация долга также даст Аргентине возможность возобновить переговоры с МВФ, который выделил стране $44 млрд в период валютного кризиса в 2018 году. Аргентина рассчитывает, что сможет договориться об отсрочке выплат по кредитам, возврат которых приходится на 2021-2023 годы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр для всех автоВчера, 13:02 - 6840 27
Стартовал ремонт дороги Днепр - Николаев (фото)Вчера, 14:18 - 1459 6
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за августОколо часа назад - 582 4
В июле «герои парковки» пополнили бюджет Киева на 1,5 млн грн2 ч. назад - 238 3
ЮНИСЕФ призывает Кабмин вернуть «пакеты малыша» вместо денежных выплатВчера, 17:21 - 275 3
Субсидия - теперь тоже доход: правила назначения соцпомощи ужесточилисьВчера, 17:06 - 6991 3
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр для всех автоВчера, 13:02 - 6840 27
Инвесткомпании спрогнозировали курс гривны на конец годаВчера, 21:00 - 3240 3
Курс наличного доллараВчера, 12:45 - 2424
Минсоцполитики намерено провести индексацию пенсий всех категорий3 ч. назад - 2106 2
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)Вчера, 12:10 - 410
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на ЗемлюПозавчера, 10:15 - 465
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 630
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 565
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 817