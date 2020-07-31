Межбанк: сегодня на торги выйдут и иностранцы

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Среда на валютном рынке пройдет активно и динамично. С одной стороны – сегодня расчеты по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Покупателям надо перечислить в бюджет порядка 10,2 млрд гривен. И хотя значительная часть этих средств – это будет гривна от предыдущих погашений облигаций тех же госбанков – такие гривневые объемы расчетов отразятся как на поведении ресурсного, так и опосредованно – валютного рынков.
Не стоит также забывать, что в этот же период проходят и погашения предыдущих облигаций и до конца недели это будет порядка 16 млрд гривен. То есть в целом в банковскую систему еще “дозальют” порядка 6 млрд гривен и такой гривневый навес будет давить на курс.
С другой стороны – сами клиенты уже вошли в обычный деловой ритм, потратили основную сумму возмещений НДС, выплаченных им государством в конце июля и компаниям нужна гривна для финансирования своих хозяйственных операций. В первую очередь – расчетов с персоналом за прошлый месяц, оплаты сырья и материалов, а также аренды. Так что экспортеры будут активно продавать валютную выручку в этот период, но и торговаться по курсу.
Кроме этого, активизируются как спекулянты, которые сейчас вовсю зарабатывают на скачках курса евро на международных площадках, так и за счет разницы наличного и безналичного курсов. Но они же не прочь и покачать курс в течение дня, подстраиваясь под действия крупных игроков.
Дополнительно к этому сегодня на торги выйдут и иностранцы – часть с покупкой валюты под свои выводы валюты после погашений ОВГЗ, а часть их “дочек” под ежемесячные покупки под репатриацию дивидендов. Применять они будут старую тактику покупок небольших лотов на протяжении всей сессии, чтобы не “взрывать” котировки в течение дня.
Пока на торгах ни в понедельник, ни во вторник не появлялся Нацбанк. Выкупать ему было просто нечего. Но при ситуативном превышении предложения доллара над спросом мы не исключаем сегодня его появления на межбанке. Как и все последние дни – котировки регулятора при проведении возможных интервенций останутся основным курсовым ориентиром для участников торгов.
Опосредованно на настроения участников валютного рынка повлияет и поведение золота, унция которого уверенно превысила $2000 и на момент написания статьи находится на отметке $2029. Такие подвижки на рынке золота говорят о продолжении существенных валютных колебаний на мировых рынках, что опосредованно будет отражаться и на курсе евро и доллара относительно гривны на нашем межбанке. Мир вошел в период серьезной валютной турбулентности, которая как минимум до середины осени будет лишь нарастать.
Котировки межбанка по прогнозу “Минфина” на 5 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,65 – 27,90 гривен, евро – коридор 32,43 – 33,06 гривен. Мы прогнозируем объем операций на межбанке в среду в пределах $205-225 млн при совершении до 510-600 сделок.
На наличном рынке курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,45 – 28,00 гривен, евро – коридор 32,25 – 33,10 гривен.
Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:
Курс доллара в банках: прием 27,45-27,65 и продажа 27,84-28,00 гривен.
В обменниках финкомпаний: покупка 27,60-27,65 гривен и продажа 27,69-27,80.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,76 / 27,79
евро – 32,54 / 32,57
российский рубль – 0,376 / 0,377
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