Booking.com уволит более четырех тысяч сотрудников по всему миру

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Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com сокращает более 4 тыс. сотрудников по всему миру из-за отрицательного воздействия пандемии коронавируса в туристическую отрасль.
Об этом в ходе видеоконференции с сотрудниками компании сообщил генеральный директор Гленн Фогель, пишет Bloomberg.
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Общий штат компании составляет более 17 тыс. Таким образом Booking.com уволит четверть сотрудников. Фогель подчеркнул, что пандемия сильно ударила по бизнесу компании, и туристическая отрасль в целом остается под «значительным давлением».
«В душе я долгое время надеялся, что этого не случится. Однако ничто не может смягчить влияние, которое этот кризис оказывает и будет продолжать оказывать как на индустрию туризма, так и на наш бизнес», – отметил глава Booking.com.
Ранее о массовых увольнениях объявил другой сервис по аренде жилья – Airbnb. В начале мая компания уволила почти две тысячи сотрудников из-за кризиса в туристической отрасли.
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