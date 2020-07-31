Глава совета НБУ дал оценку прогнозу развития Украины до 2023 года

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Прогноз правительства по экономическому и социальному развитию Украины на 2021-2023 годы в целом является более оптимистичным по сравнению с прогнозами Международного валютного фонда и Нацбанка, и, вероятно, направлен на создание достаточной экономической базы для расчета госбюджета на 2021 год.
Об этом написал глава совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.
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Рост реального ВВП в 2021 году на 4,6% (4,3% и 4,7% в 2022-2023 годах) выглядит оптимистичным, несмотря на то, что внутренний спрос (доля конечных потребительских расходов домохозяйств в ВВП в 2019 году составляла 74%), вероятно, будет оставаться подавленным.
По словам главы совета НБУ, аргументом в пользу предположения о сдержанности внутреннего спроса в течение следующих лет является отрицательная норма сбережений населения (-1,4% в 2019 году и -6% в І квартале 2020 года), которая в случае роста доходов украинцев в 2021-2023 годах будет “стремиться” к восстановлению “естественного” уровня (около 12%).
“Для сравнения: консенсус-прогноз Минэкономики (апрель 2020 г.) предусматривает более медленное восстановление роста в 2021 году (на 2,4%) и более низкую инфляцию (5,9%). Рост ВВП, согласно прогнозу правительства, на 4%+ в 2021-2023 гг. выше, чем показатель потенциального роста ВВП, который рассчитывается Национальным банком (4%). Рост ВВП превышает 4%, ведет к увеличению выплат по ВВП-варрантам согласно условиям реструктуризации внешнего долга 2015 года”, – отметил Данилишин.
Поддержку росту реального ВВП может оказать увеличение внутреннего спроса вследствие роста социальных стандартов: запланированный рост минимальной зарплаты до 6 тыс. грн с 1 января 2021-го и до 6,5 тыс. грн с 1 июля 2021 года. В 2022 году минималка вырастет до 6,7 тыс. грн, в 2023 году – до 7,176 тыс. грн.
Согласно госбюджету на 2020 год, минимальная зарплата с начала 2020 года составляет 4,723 тыс. грн в месячном размере. Минфином объявлены планы о ее повышении до 5 тыс. грн до конца 2020 года. В то же время применение фискальных стимулов для ускорения роста ВВП потребует обеспечения достаточности финансовых ресурсов для их финансирования.
“Для справки: после предыдущих кризисов возобновление роста реального ВВП было более быстрым в 2010-2011 годах – после падения в 2009 году на 15,1% составило 4,1% и 5,4% соответственно; восстановление роста ВВП было более медленным в 2016-2017 годах – на 2,4 и 2,5% соответственно (после падения в 2014-2015 годах на 15,8%). Учитывая кризис в мировой экономике, выход Украины из кризиса более вероятен по сценарию 2016-2017 годов (L-образный). О соответствующих ожиданиях свидетельствует консенсус-прогноз Минэкономики”, – говорит Данилишин.
Рост номинального ВВП на 13,1% в 2021 году (с 3985,5 млрд грн в 2020-м до 4505,9 млрд грн в 2021 году) при условии роста реального ВВП на 4,6% будет определять дефлятор ВВП на уровне 8,1%. Это близко к среднему значению между ростом потребительских и промышленных цен – 7,3% и 8,7% соответственно.
В 2022 и 2023 годах рост номинального ВВП, по прогнозу правительства, составит 12,9% и 11,8% соответственно. Дефлятор ВВП будет на уровне 8,2% и 6,8% соответственно. Это превышает прогнозируемый рост как потребительских, так и промышленных цен, что может иметь место в случае более быстрого роста цен в сельском хозяйстве, строительстве, сфере услуг.
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