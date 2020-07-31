Рынок недвижимости столицы в I полугодии (инфографика)

Больше половины первого полугодия 2020 года мы прожили в карантине на фоне глобального распространения COVID-19. Конечно же, рынки первичной и вторичной недвижимости не могли не отреагировать на ситуацию.

Об этом пишет Будпортал.

Большую часть апреля потенциальные покупатели первички «замерли» в ожидании. При этом застройщики вовсю старались не останавливать стройки и наладить консультации и продажи онлайн. Кроме карантина, на ситуацию на рынке повлияли и другие факторы, в том числе реформа ГАСИ.

Цены. По данным аналитиков, с января 2020 года стоимость квадратного метра выросла на 4,6% и составила в июне 25 100 грн/кв. м. При этом на графике видно, что рост пришелся на февраль-март, и всего на плюс 100 грн за квадрат цена изменилась в мае.

В долларе мы видим снижение средней стоимости с 990$ до 940$ за кв. м, и пока мы продолжаем наблюдать это падение. По прогнозам экономических экспертов, до конца года гривна будет продолжать падать, что соответственно скажется и на снижении стоимости кв. м в валюте.

Объемы продаж. Эксперты по недвижимости отмечают, что показатели продаж от месяца к месяцу отличались. В марте они снизились на 15%, в апреле – на 40% по отношению к докарантинному периоду, а в мае начался рост продаж – они составили около 95% показателя февраля. В июне мы вышли на уровень продаж февраля и аналогичного периода прошлого года.

По разным комплексам ситуация отличается, если говорить о рынке в целом, то рынок выпал на 3 месяца, что в математическом подсчете равно 25% по году, прокомментировали застройщики.

Все без исключения застройщики столкнулись с проседанием спроса в начале карантина от 40-50% до 60-70% в зависимости от формата, концепции продуктов.

Риэлторы же, работающие как на первичном, так и на вторичном рынке, отмечают снижение покупательской активности в связи с нестабильностью экономики и в целом покупательских настроений. Сегмент покупателей, которые в поиске жилья для себя, пока откладывают покупку на неопределенное время, формируя тем самым отложенный спрос. Сегмент инвестпокупок, который ранее составлял не более 20-25% в новостройках столицы, также сократился, хоть и не так ощутимо.