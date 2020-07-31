Межбанк: во вторник наблюдали противостояние крупных игроков

Вторник на валютном рынке прошел в противостоянии курсовых интересов крупных игроков и в целом оказался позитивным для нацвалюты.

За 4 августа доллар на межбанке просел на 9 копеек – с 27,85/27,88 до 27,76/27,79 гривен, а евро подешевел сразу почти на 26 копеек – с утренних 32,7989/32,8342 гривен до 32,5430/32,5782 к концу дня. Но если по доллару такое укрепление гривны – заслуга местных игроков, то существенное проседание котировок евро – сочетание как реалий украинского межбанка, так и результат снижения кросс-курса евро относительно доллара на мировых площадках. Там он подешевел до 1,1745 доллара на момент написания статьи и в настоящее время продолжается постепенная коррекция евровалюты по отношению к доллару после недавнего взлета к уровням в 1,19. Такие мировые подвижки по курсу евро на международном рынке отражаются и на курсе евро относительно гривны.

Главными законодателями моды сегодня на межбанке были крупные игроки. В конечном итоге, продавцов оказалось чуть больше, чем покупателей и это отразилось снижением котировок. Нацбанк в ситуацию не вмешивался, да и потребности в этом не было, рынок сам находил компромисс по курсу. А спекулянты после многократных попыток разогреть курс в течение дня, были вынуждены довольствоваться только вариантом работы в “две стороны” и играть на разницах наличного и безналичного курсов.

Ожидаемо прошел и аукцион по размещению ОВГЗ. Минфин Украины продал бумаг на 10,2 млрд гривен. Основными покупателями были госбанки и местные крупные частные финучреждения.

Ход торгов:

В первый час сессии предложение превышало спрос и доллар просел с 27,85/27,88 гривен до 27,815/27,835 к 11:00. Но затем на торги стали выходить основные покупатели и своими операциями быстро подтянули курс вверх. К полудню котировки американской валюты выросли до 27,83/27,85 гривен и уже продержались в этих пределах до конца обеда.

Периодически то предложение, то спрос преобладали и после 14 часов постепенно покупателей оставалось все меньше, а продавцы все еще горели желанием продать небольшие объемы валюты.

На фоне низкого уровня спроса при еще наличии предложения – доллар просел до 27,77/27,79 гривен к 15 часам, до 27,74/27,77 – к 16 часам, а затем окончательно закрепился на отметке 27,76/27,79 к концу сессии.

Главные события 4 августа на межбанке:

Доллар просел с утренних 27,85/27,88 гривен до 27,76/27,79 к концу дня;

НБУ на рынок не выходил;

на рынок не выходил; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,8269 гривен, а официальный на 5 августа установлен на отметке 27,8225 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,76 / 27,78

евро – 32,64 / 32,66

российский рубль – 0,3762 / 0,3768

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1752 / 1,1754

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