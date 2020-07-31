Шевченко объяснил банкирам кадровые изменения в НБУ

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Новый глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко намерен сохранить институциональную независимость Нацбанка. Кадровые изменения должны усилить работу.
Об этом он сказал во время первой рабочей встречи с руководителями банков – членами Независимой ассоциации банков (НАБУ), сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, встреча была посвящена насущным проблемам в работе банков и поиску путей их решения.
“Я ценю и уважаю обретенную центральным банком институциональную независимость. Наша задача ее сохранить и повысить эффективность работы регулятора. Те кадровые изменения, которые произошли в последнее время как в составе правления, так и в структуре НБУ, были направлены на усиление работы НБУ”, – сказал Шевченко.
Напомним, Совет Национального банка назначил заместителем главы НБУ Юрия Гелетия вместо Олега Чурия 23 июля. Кандидатуру подал новый глава НБУ Кирилл Шевченко.
В сферу управления Чурия входили вопросы операций на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности депозитария НБУ.
Также Совет Национального банка уволил Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ с 3 августа. На этом посту он отвечал за деятельность блока “Платежные системы и денежное обращение”.
Кроме того, с 3 августа Наталия Бондаренко по собственному желанию завершила работу на посту директора департамента коммуникаций Национального банка Украины.
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