Xiaomi придумала смартфон со съёмным дисплеем

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Очень необычный смартфон проектирует китайская компания Xiaomi: описание так называемого двухкомпонентного аппарата появилось на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).
Речь идёт о смартфоне со съёмным дисплеем. Предполагается, что база устройства и экран смогут функционировать независимо друг от друга, что позволит реализовать принципиально новые режимы использования.
К примеру, сняв дисплей, владельцы смогут применять его в качестве мобильного видоискателя для дистанционного управления камерой сотового аппарата. Кроме того, могут быть внедрены новые игровые возможности. Отмечается, что питание дисплея в режиме самостоятельной работы может осуществляться беспроводным способом.
Фото: LetsGoDigital
Как можно видеть на патентных иллюстрациях, экран имеет безрамочное исполнение. Непосредственно за этой панелью располагается двойная селфи-камера со вспышкой. Для связи базы и дисплея служат два массива по десять контактов.
Фото: LetsGoDigital
В тыльной части корпуса необычного смартфона расположена тройная камера, в нижней — симметричный порт USB Type-C и две решётки динамиков. Предусмотрены физические кнопки управления.
Увы, пока двухкомпонентный смартфон существует только на бумаге. О возможных сроках появления коммерческого устройства с описанной конструкцией ничего не сообщается.
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