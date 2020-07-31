Xiaomi придумала смартфон со съёмным дисплеем

Очень необычный смартфон проектирует китайская компания Xiaomi: описание так называемого двухкомпонентного аппарата появилось на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).

Речь идёт о смартфоне со съёмным дисплеем. Предполагается, что база устройства и экран смогут функционировать независимо друг от друга, что позволит реализовать принципиально новые режимы использования.

К примеру, сняв дисплей, владельцы смогут применять его в качестве мобильного видоискателя для дистанционного управления камерой сотового аппарата. Кроме того, могут быть внедрены новые игровые возможности. Отмечается, что питание дисплея в режиме самостоятельной работы может осуществляться беспроводным способом.



Фото: LetsGoDigital

Как можно видеть на патентных иллюстрациях, экран имеет безрамочное исполнение. Непосредственно за этой панелью располагается двойная селфи-камера со вспышкой. Для связи базы и дисплея служат два массива по десять контактов.



Фото: LetsGoDigital

В тыльной части корпуса необычного смартфона расположена тройная камера, в нижней — симметричный порт USB Type-C и две решётки динамиков. Предусмотрены физические кнопки управления.

Увы, пока двухкомпонентный смартфон существует только на бумаге. О возможных сроках появления коммерческого устройства с описанной конструкцией ничего не сообщается.