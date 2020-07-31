Geely показала обновленную версию седана Emgrand GT (фото)

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Компания Geely показала фотографии обновленной версии седана Emgrand GT.
Эта модель отличается модернизированными бамперами, другой головной оптикой, обновленной решеткой радиатора с вертикальными планками и другими светодиодными ходовыми огнями.
Салон новинки может похвастаться электронной панелью приборов, более современной медиасистемой с габаритным дисплеем и другим блоком управления климатической установкой. Новый Geely Emgrand GT (Borui) имеет длину 4 986 мм, ширину – 1 861 мм, высоту – 1 513 мм, а размер колесной базы составляет 2 870 мм.
Фото: ТСН
В оснащении обновленного седана будет находиться 1,8-литровый турбодвигатель мощностью 184 л. с. В паре с ним работает 7-скоростной “робот” с двумя сцеплениями или 6-ступенчатый “автомат”. Также в линейке автомобиля и гибридная модификация на основе 1,5-литрового 177-сильного турбоагрегата Volvo и 48-вольтового стартер-генератора.
Фото: ТСН
Официальный старт продаж этой модели начнется 5-го августа в Китае. Стоимость Geely Emgrand GT составляет около 19,5 тысячи долларов.
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