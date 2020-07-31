0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Geely показала обновленную версию седана Emgrand GT (фото)

Geely показала обновленную версию седана Emgrand GT (фото)

Компания Geely показала фотографии обновленной версии седана Emgrand GT.

Эта модель отличается модернизированными бамперами, другой головной оптикой, обновленной решеткой радиатора с вертикальными планками и другими светодиодными ходовыми огнями.

Салон новинки может похвастаться электронной панелью приборов, более современной медиасистемой с габаритным дисплеем и другим блоком управления климатической установкой. Новый Geely Emgrand GT (Borui) имеет длину 4 986 мм, ширину – 1 861 мм, высоту – 1 513 мм, а размер колесной базы составляет 2 870 мм.


Фото: ТСН

В оснащении обновленного седана будет находиться 1,8-литровый турбодвигатель мощностью 184 л. с. В паре с ним работает 7-скоростной “робот” с двумя сцеплениями или 6-ступенчатый “автомат”. Также в линейке автомобиля и гибридная модификация на основе 1,5-литрового 177-сильного турбоагрегата Volvo и 48-вольтового стартер-генератора.


Фото: ТСН

Официальный старт продаж этой модели начнется 5-го августа в Китае. Стоимость Geely Emgrand GT составляет около 19,5 тысячи долларов.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.